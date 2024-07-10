حسن نصر الله : وقف الحرب في غزة هو السبيل لوقف هجماتنا على جيش الإحتلال

الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن العمليات التي ينفذها الحزب تشغل الاحتلال الإسرائيلي في الجبهة الشمالية.

وأضاف في كلمة له عصر اليوم الأربعاء، أن هناك 1000 ضابط وجندي إسرائيلي مجبرون على البقاء في تلك الجبهة بفعل عمليات الحزب.

وأوضح أن جبهة الإسناد اللبنانية هدفها استنزاف الاحتلال الإسرائيلي وتفويت الفرصة عليه لحسم المعركة في غزة.

وشدد أمين حزب الله، على أن الاستنزاف في غزة وفي الجبهة الشمالية لإسرائيل تؤدي إلى أزمة اجتماعية لدى دولة الاحتلال، يحتاج معها إلى مزيد من الجنود.

ونوه بأن الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة.

وشدد نصر الله، على أن وقف الحرب في غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الجبهة الشمالية.