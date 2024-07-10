الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال قتال بوسط غزة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال قتال بوسط غزة. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس أن الجندي (12 عاما) من وحدة الكوماندوز «ماجلان» من مدينة كفار سبا. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في الهجوم البري بغزة وفي العمليات العسكرية، على طول الحدود مع القطاع إلى 327 جنديا.

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