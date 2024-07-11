رئيس الوزراء البريطاني الجديد يغادر اجتماع الناتو ..لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - غادر كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، اجتماع حزب شمال الأطلسي “الناتو”، لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا.

اجتماع حزب شمال الأطلسي

ونشر كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي علي منصة “x”، أثناء مشاهدته لهدف التعادل الذي سجله قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، لإنجلترا في مرمي هولندا، بنصف نهائي بطولة يورو 2024.

قال كير ستارمر :" لقد اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو، وتفقد نتيجة منتخب انجلترا، واحتفلت بهدف هاري كين".

أصيب خمسة أشخاص في اشتباكات بين مشجعي إنجلترا وهولندا قبل مباراة المنتخبين في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 اليوم الأربعاء في دورتموند الألمانية.

وكان من المتوقع أن يصل أكثر من 100 ألف مشجع لكرة القدم، معظمهم هولنديون والعديد منهم بدون تذاكر، إلى دورتموند قبل المباراة.

أعمال العنف في كرة القدم

وقالت وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة، التي تتعامل مع أعمال العنف في كرة القدم التي يشارك فيها مشجعون بريطانيون ولها ضباط في ألمانيا خلال البطولة، في بيان: "نحن على علم ببعض التقارير والمقاطع المسجلة المصورة المتداولة عن فوضى في دورتموند. ويبدو أن هناك عدة حالات لمشجعين هولنديين يهاجمون مشجعي إنجلترا في الحانات ويحاولون سرقة الأعلام".

وتابع البيان "ندرك أن هذا أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة. كما ندرك أيضا أنه بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشجعين الهولنديين الذين يتواجدون هناك للاستمتاع بالمباراة، هناك مجموعات من المشجعين الخطرين الذين يسافرون إلى دورتموند من هولندا. ضباطنا موجودون في الموقع لدعم زملائهم الألمان. ننصح المشجعين بأن يكونوا على دراية بمحيطهم وأن يبحثوا عن المناطق التي تتواجد فيها الشرطة الألمانية".

اشتباكا وقع بين مجموعتين في مطعم

من جانبها، قالت الشرطة المحلية في دورتموند، إن اشتباكا وقع بين مجموعتين في مطعم تم التراشق بأغراض خلاله، مضيفة أن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا بجروح.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا صغيرا من الأشخاص الذين يرتدون ملابس بلون هولندا وهم يلقون كراسي عبر منطقة جلوس خارج حانة، بينما احتمت مجموعة أخرى بالداخل.