ارتفاع درجات الحرارة وعظمى مكة المكرمة ٤٦.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف المركز الوطني للارصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الخميس موضحا توالي درجات الحرارة العظمى أرتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تصل إلى شبه أنعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل لجازان، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وأضاف المركز، أن الرياح في البحر الاحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتابع، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة ٤٦ ٣٤

المدينة المنورة ٤٤ ٣٢

الرياض ٤٧ ٣٣

الطائف ٣٥ ٢٤

جدة ٤٤ ٣٢