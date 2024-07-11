قادة الناتو: الصين أكبر داعم لروسيا في حربها..وسندعم أوكرانيا بـ 40 مليار يورو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف قادة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، عن قلقهم العميق إزاء تطور العلاقات الصينية الروسية، موجهين اتهامات لبكين بأنها الأداء الرئيسي في مساعدة موسكو خلال حربها مع أوكرانيا.

العلاقات الصينية الروسية

وقال قادة دول الحلف، في بيان أصدره، خلال قمتهم المنعقدة في واشنطن، إن بكين أصبحت عامل أساسي في دعم روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، من خلال ما يسمي “بشراكة بلا حدود” معها، مؤكدين بأن الصين بساند روسيا في القاعدة الصناعية الدفاعية.

وطالب قادة الناتو، من بكين بضرورة وقف كافة الدعم المادي والسياسي للجهود الحربي الروسي، وأفاد في بيانهم، أن ذلك يشمل نقل المواد ذات الأستخدام المزدوج، مثل مكونات الأسلحة والمعدات والمواد الخام التي تستخدم في قطاع الدفاع الروسي.

وقال القادة:" أن الصين لا يمكنها دعم أكبر حرب في أوروبا بالتاريخ الحديث، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مصالحها وسمعتها".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

في هذا السياق، دعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قمة الناتو التي عقدت في واشنطن، قائلًا:" هذه القمة قوية للغاية وواضحة للغاية، والصين تمكن روسيا من الحرب".

وتعهد قادة دول حلف شمال الأطلسي، بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو علي الأقل خلال العام المقبل، لمساعدتها في القتال ضد روسيا.