"إصرار وتفوق.. قصة طالبة التعليم الفني التي أصبحت أولى الجمهورية"



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حصدت طالبتان من محافظة الوادي الجديد مركزين ضمن أوائل الجمهورية في التعليم الفني. الطالبة أسماء مصطفى عبد الرحيم من مركز الداخلة بمدرسة موط الثانوية الزراعية، والطالبة أمل حمدي محمد أحمد من مركز بلاط بمدرسة بلاط الزراعية.

أعربت الطالبة أمل حمدي محمد أحمد عن سعادتها البالغة بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني. ووجهت الشكر لوالديها على دعمهما المستمر لها طوال مسيرتها التعليمية، وخاصة عند التحاقها بالتعليم الفني.

كما شكرت معلميها في المدرسة على وقوفهم بجانبها.

وأضافت أمل أنها وضعت هدفًا لها وأصرت على تحقيقه وهو الالتحاق بالكلية من خلال التعليم الفني، مشيرةً إلى أنها تضع أهدافًا جديدة كلما حققت أحدها، مما يمثل تحديًا مستمرًا لها.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).

وفى نظام 5 سنوات حضر 21577 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95% ، وفي التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات حضر 52 طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح 98.07%، وفي نظام 3 سنوات -عام- حضر 567287 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47% ، وفى نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج، حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44%، وفى نظام 3 سنوات برامج متطورة وفق منهجية الجدارات حضر 113886 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات حضر 3015 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%، وفي نظام 3 سنوات إعدادي مهنى حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84% .