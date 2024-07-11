اليوم الـ 278 .. القسام ينفذ كمائن محكمة ويقضي على جنود العدو

ياسر رشاد - القاهرة - تصدت كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 278 على التوالي، للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

وقالت كتائب القسام في بيانها: أصدر الإعلام العسكري لكتائب القسام ليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024م، عدداً من البلاغات العسكرية حول الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدينا مع قوات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، ودك تحشدات العدو بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأضاف البيان: بث الإعلام العسكري مقطع فيديو أظهر مشاهد من تصدي مجاهدي القسام لآليات العدو المتوغلة في حي تل الهوى بمدينة غزة، وأظهرت المشاهد استهداف 3 جرافات عسكرية للعدو من نوع "D9" باستخدام بالعبوات الناسفة، واستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة تلفزيونية مضادة للأفراد، إضافة إلى استهداف قناص صهيوني بقذيفة مضادة للأفراد.

عملية الإغارة على حي تل السلطان بمدينة رفح

ولفت إلى أن الإعلام العسكري نشر مقطع فيديو إضافي يوثق جانب من عملية الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح، وتضمنت المشاهد رصد ومتابعة لتحركات آليات العدو وقواته عبر طائرة مسيرة، واستهداف عدد من آليات الاحتلال بقذائف "الياسين 105"، إضافة إلى قنص جنود العدو في محيط مقر قيادة العمليات، قبل تقدم مجاهدينا واستهداف المكان بالقذائف المضادة للأفراد والتحصينات، ثم الاشتباك المباشر مع ضباط وجنود الاحتلال داخل المقر.

رسالة من قناص القسام

وفي سياق متصل؛ بث القسام مقطع فيديو يحمل رسالة من قناص القسام إلى رئيس حكومة العدو نتنياهو، يتساءل فيها عن نجله "يائير"، وقال قناص القسام: "أبحث عن يائير منذ مدة لأضع طلقة في رأسه تفجر جمجمته، لكن البحث يبدو دون جدوى.. بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم، وأرسل هؤلاء الجنود الأغبياء لحتفهم، لذا فهم يستحقونها"، قبل أن ينفذ عملية قنص دقيقة أردت بأحد جنود العدو على الفور صريعاً.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

12:34 | تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول القوة إلى مقتلة الكمين وإيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى بمدينة غزة ورصد مجاهدونا هبوط عدد من الطائرات المروحية لإخلائهم

15:33 | تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

16:11 | تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب القطاع

16:28 | بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافاه" بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة الصناعة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة