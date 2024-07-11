زعماء هذه الدول يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسراب من مقاتلات "إف-16"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن زعماء الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة في بيان مشترك أن الدول الغربية تخطط لتزويد أوكرانيا بأسراب كاملة من طائرات "إف-16" الأمريكية المقاتلة.

وذكر الزعماء في بيان نشره المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "نحن ملتزمون بمواصلة بناء إمكانات القوات الجوية الأوكرانية، والتي ستشمل أسرابا من طائرات إف-16 الحديثة المتعددة المهام من الجيل الرابع".

ويشير البيان إلى أن التحالف الغربي يعتزم الحفاظ على عمل المقاتلات وكذلك لمواصلة تدريب الطيارين، وأضاف البيان أن "الطيارين الأوكرانيين سيكونون قادرين على استخدام طائرات إف-16 هذا الصيف، وقد بدأت عملية نقل المقاتلات".

وفي السياق ذاته، كان قد أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وفلاديمير زيلينسكي في مايو الماضي توقيع اتفاقية أمنية في بروكسل، تنص على تسليم كييف مقاتلات من طراز "إف - 16" وغيرها من المساعدات لأوكرانيا.

كما أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية السابقة كايسا أولونغرين في وقت سابق، أن أمستردام ستسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" التابعة لها بضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وسبق أن أكدت روسيا أنها تعتبر مقاتلات "إف-16" التي تخطط الدول الغربية لإرسالها إلى أوكرانيا وكذلك المطارات التي تنطلق منها، أهدافا مشروعة خلال العملية العسكرية الخاصة.