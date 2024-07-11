مصرع 23 شخص في انهيار أرضي بإندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الأندونيسية، عن ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار في مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط البلاد إلى 23 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، إن الأمطار الغزيرة، اليوم، أوقفت عمليات البحث عن 30 شخصا يعتقد أنهم حوصروا تحت انهيار أرضي اجتاح منجم ذهب غير مصرح به في جزيرة سولاويسي الجنوبية.

92 شخصا تمكنوا من الفرار من الانهيار الأرضي

وأوضحت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، أن 92 شخصا تمكنوا من الفرار من الانهيار الأرضي، وتم انتشال العديد منهم من قبل رجال الإنقاذ، بما في ذلك 18 شخصا مصابا، بالإضافة إلى انتشال 23 جثة، بينما يوجد نحو 30 شخصا في عداد المفقودين.

يذكر أن العشرات من الأشخاص بقرية بون بولانجو في مقاطعة جورونتالو ينقبون عن الذهب الأحد الماضي، عندما وقع انزلاق للتربة أسفل التلال المحيطة ودفنت مخيماتهم المؤقتة

ارتفاع درجات الحرارة وعظمى مكة المكرمة ٤٦.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

أعلن المركز الوطني للارصاد بالمملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الخميس موضحا توالي درجات الحرارة العظمى أرتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تصل إلى شبه أنعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل لجازان، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وأضاف المركز، أن الرياح في البحر الاحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتابع، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة ٤٦ ٣٤

المدينة المنورة ٤٤ ٣٢

الرياض ٤٧ ٣٣

الطائف ٣٥ ٢٤

جدة ٤٤ ٣٢







