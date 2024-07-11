مقتل زوجة وابنتي معلق سباقات في بي بي سي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تواصل الشرطة البريطانية حملة مطاردة منذ مساء الثلاثاء، تستهدف رجلا قتل ثلاث نساء هن زوجة معلق السباقات في بي بي سي جون هانت وابنتيه.

وقالت شرطة هيرتفوردشاير، الأربعاء، إن الشرطة تبحث عن رجل يبلغ من العمر 26 عامًا يدعى كايل كليفورد له صلة بالجريمة وقد يكون مسلحًا بقوس ونشاب ويمكن أن يكون في شمال لندن أو هيرتفوردشاير.

وكانت الشرطة استُدعيت إلى منزل في حي (بوشي) بمنطقة هيرتفوردشاير، مساء الثلاثاء، حيث عثرت على ثلاث نساء مصابات بجروح خطيرة توفين جميعهن متأثرات بجراحهن بعد فترة وجيزة، بحسب الشرطة.

وأفادت التقارير أن النساء الثلاث اللاتي قُتلن في منزل في حي (بوشي) الليلة الماضية، هن كارول (61 عاما) وابنتي معلق سباقات بي بي سي جون هانت البالغتين 25 و28 عاما من العمر.

وكانت الزوجة كارول توفيت على الفور، بينما وحاولت الشرطة والمسعفون إنقاذ الابنتين اللتين تم العثور عليهما بعد الساعة السابعة مساءً بقليل، لكن تم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.

وقامت الشرطة المسلحة بتفتيش عنوان في إنفيلد مع استمرار مطاردة كايل كليفورد. وأفاد الجيران أن المنزل الواقع على طريق ريندلشام قد اقتحمه الضباط هذا الصباح.

شاهد عيان

وقال أحد شهود العيان: "لقد ظلوا يدخلون ويخرجون من العقار وهم يحملون أسلحة، وتم إغلاق الطريق بأكمله".

واضاف: "لقد انتهى الأمر بسرعة كبيرة، لكن كانت هناك طائرات هليكوبتر تحلق حول المنطقة طوال اليوم. لا أعرف المشتبه به على الإطلاق، بقدر ما أشعر بالقلق فهو لم يكن يعيش في المنزل".

وإذ ذاك، عُلم أن القاتل الهارب كايل كليفورد كان يعمل كحارس أمن خاص، ولا تستبعد الشرطة أن يكون شخصًا ما يساعد المشتبه به.

وقال مشرف الشرطة ليروي لوغان: "لا يمكننا أن نستبعد أن بعض الأشخاص ربما يحاولون مساعدته"، موضحًا أن الضباط سيبحثون عن أي شخص مرتبط بالمشتبه به في جريمة".

