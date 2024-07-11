كلوني لبايدن: ارجوك الانسحاب من السباق الرئاسي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعا نجم هوليوود جورج كلوني، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لمنح الديمقراطيين فرصة التغلب على ترمب.

وكتب كلوني في صحيفة نيويورك تايمز: "لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس".

ودعا كلوني، جو بايدن إلى الانسحاب من السباق للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، قائلاً إنه "ليس صفقة جو بايدن الكبيرة لعام 2010".

وكتب كلوني، وهو ديمقراطي مدى الحياة، مقالًا في صحيفة (نيويورك تايمز) بعد ثلاثة أسابيع من تواجده بصحبة الرئيس بايدن في حدث لجمع التبرعات.

وفي الليل، أثيرت تساؤلات حول صحة الرئيس بعد أن أمسك سلفه باراك أوباما بيده للخروج من المسرح. وقال كلوني في مقالته: "أنا أحب جو بايدن. كعضو في مجلس الشيوخ. كنائب للرئيس وكرئيس. أعتبره صديقا، وأنا أؤمن به".

لا يستطيع الفوز

وقال: "آمنوا بشخصيته. آمنوا بأخلاقه. في السنوات الأربع الماضية، انتصر في العديد من المعارك التي خاضها، لكن المعركة الوحيدة التي لا يستطيع الفوز بها هي الحرب ضد الزمن. لا أحد منا يستطيع ذلك."

وخضعت جهود إعادة انتخاب بايدن لتدقيق مكثف منذ الأداء الكارثي في ​​مناظرة مع ترامب الشهر الماضي.

وفي انتقاد لاذع، يتابع كلوني: "إنه لأمر مدمر أن أقول ذلك، لكن جو بايدن الذي كنت معه قبل ثلاثة أسابيع في حفل جمع التبرعات لم يكن بايدن "صفقة جو الكبيرة" لعام 2010. ولم يكن حتى جو بايدن. بايدن عام 2020. لقد كان نفس الرجل الذي شهدناه جميعًا في المناظرة".

مرعوبون

واضاف كلوني: "هل كان متعبا؟ نعم. نزلة برد؟ ربما. لكن على قادة حزبنا أن يتوقفوا عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه للتو".

وقال النجم السينمائي: نحن جميعًا مرعوبون جدًا من احتمال ولاية ترامب الثانية لدرجة أننا اخترنا تجاهل كل علامة تحذير. لقد عززت مقابلة جورج ستيفانوبولوس فقط ما رأيناه في الأسبوع السابق.

وأضاف: "كديمقراطيين، نحبس أنفاسنا بشكل جماعي أو نخفض الصوت كلما رأينا الرئيس، الذي نحترمه، يخرج من طائرة الرئاسة أو يعود إلى الميكروفون للإجابة على سؤال مرتجل".

وقاوم الرئيس (81 عاما) حتى الآن دعوات للتنحي، بما في ذلك من بعض أعضاء حزبه، قائلا إنه "ملتزم بشدة" بالبقاء في السباق - وحث زملائه الديمقراطيين على إنهاء النقاش.

انكسر السد

لكن كلوني كتب : "هذا يتعلق بالعمر. لا أكثر. ولكن أيضًا لا شيء يمكن عكسه. لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس". وأضاف أنه بعد المناظرة "انكسر السد".

وقال: "يمكننا أن نضع رؤوسنا في الرمال ونصلي من أجل حدوث معجزة في نوفمبر، أو يمكننا أن نقول الحقيقة".

واعترف كلوني بأن تغيير المرشح قبل قليل من الوقت للذهاب إلى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر سيكون "فوضوياً"، لكنه قال إن ذلك "سينعش حزبنا ويوقظ الناخبين الذين كانوا قد خرجوا بالفعل قبل فترة طويلة من مناظرة حزيران/يونيو".

وكان المقال بعنوان: "أنا أحب جو بايدن. لكننا بحاجة إلى مرشح جديد"، واختتم بالقول إن بايدن كان "بطلاً" لتغلبه على ترامب في الانتخابات السابقة. وقال كلوني: "لقد أنقذ الديمقراطية في عام 2020. ونحتاج منه أن يفعل ذلك مرة أخرى في عام 2024".