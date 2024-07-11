419 مهاجرًا غير شرعي يعبرون إلى بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نشرت وزارة الداخلية البريطانية، أحدث البيانات حول معابر القوارب الصغيرة، وكشفت أن 419 مهاجرًا قاموا بالرحلة أمس الثلاثاء، في ستة قوارب.

وحسب الوزارة، يبلغ العدد التراكمي للوافدين بالقوارب الصغيرة في عام 2024 الآن إجماليًا مؤقتًا قدره 14,058. وهذا الرقم أعلى بنسبة 10% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وأعلى بنسبة 6% عما كان عليه في هذه المرحلة من عام 2022.

كان هناك 29437 وافدًا خلال عام 2023 بأكمله، بانخفاض 36٪ عن الرقم القياسي البالغ 45774 في عام 2022.

وألغت الحكومة الجديدة برئاسة السير كير ستارمر خطة الترحيل الرواندية في الأيام التي تلت توليها السلطة، وتعمل على تعيين قائد حدودي جديد لوقف عبور القوارب الصغيرة الى السواحل البريطانية عبر القنال الانجليزي آتية من فرنسا.