وسائل اعلام يابانية: مدمرة تدخل المياه الاقليمية الصينية بالقرب من تايوان

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن مدمرة تابعة للبحرية اليابانية دخلت بشكل نادر المياه الإقليمية الصينية بالقرب من تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، دون إخطار الصين مما أثار "مخاوف جدية" لدى بكين.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن مصادر دبلوماسية، أن المدمرة سوزوتسوكي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، أبحرت إلى المياه الصينية قبالة تشجيانج في الرابع من يوليو، فيما أعلنت الصين أنها ستجري تدريبات بحرية.

كما نقلت محطة (إن.تي.في) عن مصادر في وزارة الدفاع اليابانية أن سوزوتسوكي دخلت المياه دون إخطار الصين، وكانت مهمتها مراقبة التدريبات الصاروخية الصينية في بحر الصين الشرقي إلى الشمال من تايوان.

وأبحرت المدمرة على بعد 22 كيلومترًا من ساحل تشجيانج لمدة 20 دقيقة تقريبًا، على الرغم من تحذيرات السفن الصينية.

ووفقا لـ"كيودو"، عبّرت بكين لطوكيو عن "مخاوف جدية".

وأضافت كيودو أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت تحقيقًا لاستجواب قبطان المدمرة سوزوتسوكي، وما زالت نية الطاقم غير واضحة.

وسبق أن دخل خفر السواحل وقطع بحرية صينية المياه الإقليمية لليابان، بما في ذلك في يونيو من العام الماضي عندما قدمت طوكيو احتجاجًا لدى بكين.