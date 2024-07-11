الدفاع التايوانية ترصد 66 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم (الخميس)، إنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام

وأعلنت الوزارة في بيان، أنّه «تمّ رصد 66 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان حتى الساعة 6 صباحاً».

الصين أكبر داعم لروسيا في حربها..وسندعم أوكرانيا بـ 40 مليار يورو

كشف قادة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، عن قلقهم العميق إزاء تطور العلاقات الصينية الروسية، موجهين اتهامات لبكين بأنها الأداء الرئيسي في مساعدة موسكو خلال حربها مع أوكرانيا.

العلاقات الصينية الروسية

وقال قادة دول الحلف، في بيان أصدره، خلال قمتهم المنعقدة في واشنطن، إن بكين أصبحت عامل أساسي في دعم روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، من خلال ما يسمي “بشراكة بلا حدود” معها، مؤكدين بأن الصين بساند روسيا في القاعدة الصناعية الدفاعية.

وطالب قادة الناتو، من بكين بضرورة وقف كافة الدعم المادي والسياسي للجهود الحربي الروسي، وأفاد في بيانهم، أن ذلك يشمل نقل المواد ذات الأستخدام المزدوج، مثل مكونات الأسلحة والمعدات والمواد الخام التي تستخدم في قطاع الدفاع الروسي.

وقال القادة:" أن الصين لا يمكنها دعم أكبر حرب في أوروبا بالتاريخ الحديث، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مصالحها وسمعتها".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

في هذا السياق، دعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قمة الناتو التي عقدت في واشنطن، قائلًا:" هذه القمة قوية للغاية وواضحة للغاية، والصين تمكن روسيا من الحرب".

وتعهد قادة دول حلف شمال الأطلسي، بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو علي الأقل خلال العام المقبل، لمساعدتها في القتال ضد روسيا.







