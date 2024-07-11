الأمم المتحدة تحذر من مخاطر ألغام «الحوثي» على حياة اليمنيين

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

حذرت الأمم المتحدة من خطر الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي على حياة اليمنيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للتخلص منها وإعادة الحياة إلى كافة مناطق البلاد.

وقال مستشار الإجراءات المتعلقة بالألغام في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS» تشارلز فريسبي، خلال زيارته مقر مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في مأرب: «اليمن يعاني من كارثة حقيقية مع الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب، ويجب على الجميع الوقوف مع الشعب اليمني للتخلص منها، وإعادة الحياة إلى كافة المناطق في البلاد».

وخلال الزيارة، استمع المستشار الأممي، من مدير عمليات «مسام» في مأرب، إلى شرح حول الآليات والوسائل التي يعمل بها المشروع، كما استعرض نماذج للألغام الذكية والمموهة التي تم نزعها من قِبل فرق المشروع المنتشرة في 9 محافظات يمنية، والطرق التي يتم اتباعها في إتلاف تلك الألغام والتخلص منها لضمان بيئة آمنة لكل اليمنيين.

وأشاد المستشار الأممي تشارلز فريسبي، بدور مشروع «مسام» والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، ومساهمته الكبيرة في إنقاذ اليمنيين، ونزع الألغام ومخلفات ما زرعته جماعة الحوثي.

وحولت جماعة «الحوثي»، اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم بزراعتها نحو مليوني لغم، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية لدى اليمن في وقت سابق، مشيرةً إلى أن إزالة كل الألغام ستستغرق 8 سنوات.

وتسببت الألغام التي زرعها الحوثيون بسقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين، خصوصاً بين الأطفال والنساء. وتمكنت فرق مشروع «مسام» رغم المخاطر التي يواجهونها منذ انطلاق المشروع في عام 2018، من انتزاع أكثر من 435 ألف لغم زرعها الحوثيون بعشوائية في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، كشف مرصد يمني متخصص بتوثيق ضحايا وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب، عن سقوط أكثر من 100 ضحية بين المدنيين نتيجة حوادث ألغام أرضية زرعتها جماعة الحوثي، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في الربع الأول من العام الجاري 2024.

وقال المرصد اليمني للألغام في بيان، إن فرقه الميدانية رصدت ووثقت سقوط 105 ضحايا في صفوف المدنيين، بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء انفجارات الألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب خلال الفترة بين 1 يناير و4 أبريل 2024.

وفي سياق آخر، قتل وأصيب 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء، في قصفت شنه الحوثيون أمس، على منطقة «الشقب» بمديرية «صبر الموادم» جنوب غرب مدينة تعز.

وأفادت مصادر محلية أن القذيفة أدت إلى مقتل رجل وطفلين وإصابة 5 آخرين جميعهم نساء وأطفال في قرية «حبور»، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.