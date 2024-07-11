أمريكا تسعى لشراء نحو 4.5 مليون برميل نفط لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، عن طلب شراء ما يصل إلى 4.5 مليون برميل من النفط، وذلك رغم أن أسعار النفط حاليًا أعلى من السعر الذي تتطلع إليه لإجراء مثل هذه المشتريات، وفقا لـ"رويترز".

ويعد هذا أحدث طلب شراء نفط من جانب الوزارة لضخه في الاحتياطي منذ أمر الرئيس جو بايدن ببيع 180 مليون برميل، في سحب هو الأكبر على الإطلاق من احتياطي الطوارئ، في عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وطلبت الوزارة الكمية لموقع "بايو تشوكتاو" التابع لاحتياطي البترول الاستراتيجي في لويزيانا، ليتم تسليمها في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، على أن ينتهي تلقي عروض الشركات في 18 يوليو.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تواصل استهداف إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارًا للبرميل، أي أقل من متوسط ​​السعر الذي بلغ 95 دولارًا لإجمالي 180 مليون برميل التي سبق بيعها، إلا أن سعر 79 دولارًا يقل كثيرا عن سعر 82.10 دولار للبرميل الذي سجله خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية أمس الأربعاء.

وحتى الآن، أعادت الوزارة شراء نحو 38.6 مليون برميل بعد البيع التاريخي عام 2022، وعملت مع الكونجرس لإلغاء مبيعات من الاحتياطي سبق أن وافق عليها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون.