أردوغان التقى ميلوني: تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء التوترات بالمنطقة من خلال السلام

ذكرت رئاسة دائرة الاتصال بالرّئاسة التّركيّة، في بيان، أنّ الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ التقى رئيسة الوزراء الإيطاليّة ​جورجيا ميلوني​، في العاصمة الأميركيّة واشنطن، على هامش مشاركتهما في قمّة "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، وبحثا بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وقضايا إقليميّة ودوليّة.

وأشار أردوغان خلال اللّقاء، إلى أنّ "العلاقات بين البلدين ستستمر في التطوّر من خلال الخطوات الّتي سيتمّ اتخاذها، وأنّهما سيواصلان العمل من أجل ذلك". وأكّد أنّ "​تركيا​ تبذل قصارى جهدها لإنهاء التوتّرات في المنطقة من خلال السّلام"، مشدّدًا على "ضرورة بذل جميع الدّول جهودًا لتحقيق ذلك".

وتستضيف واشنطن، الأربعاء والخميس، قمّة حلف "الناتو" الّذي يحتفل بالذّكرى الـ75 لتأسيسه.