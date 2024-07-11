سانشيز حذّر من خطر التصعيد على حدود لبنان: لعدم "الكيل بمكيالين" في حربَي أوكرانيا وغزة

لفت رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز​ (Pedro Sánchez)، إلى "أنّنا إذا قلنا لشعبنا إنّنا ندعم ​أوكرانيا​ لأنّنا ندافع عن القانون الدّولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشّيء نفسه في ما يتعلّق ب​غزة​".

ودعا في تصريح، على هامش قمّة لـ"حلف شمال الأطلسي" في واشنطن، إلى اعتماد "موقف سياسي ثابت" في هذا الموضوع، "من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين"، مؤكّدًا "أنّنا يجب أن نهيّئ الظّروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النّار"، ومحذّرًا من خطر التّصعيد على الحدود مع ​لبنان​.

يُذكر أنّ في نهاية أيّار الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كلّ من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.