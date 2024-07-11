لفت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (Pedro Sánchez)، إلى "أنّنا إذا قلنا لشعبنا إنّنا ندعم أوكرانيا لأنّنا ندافع عن القانون الدّولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشّيء نفسه في ما يتعلّق بغزة".
ودعا في تصريح، على هامش قمّة لـ"حلف شمال الأطلسي" في واشنطن، إلى اعتماد "موقف سياسي ثابت" في هذا الموضوع، "من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين"، مؤكّدًا "أنّنا يجب أن نهيّئ الظّروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النّار"، ومحذّرًا من خطر التّصعيد على الحدود مع لبنان.
يُذكر أنّ في نهاية أيّار الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كلّ من إيرلندا والنروج، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر سانشيز حذّر من خطر التصعيد على حدود لبنان: لعدم "الكيل بمكيالين" في حربَي أوكرانيا وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.