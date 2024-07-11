الدفاع التايوانية أعلنت رصد 66 طائرة و7 سفن حربية صينية حول تايوان في رقم قياسي

أعلنت وزارة الدفاع ال​تايوان​ية أنّه "تمّ رصد 66 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش التّحرير الشّعبي الصّيني حول تايوان، خلال السّاعات الـ24 الماضية".

وأوضحت في بيان، أنّ "56 من هذه الطّائرات العسكريّة الصينيّة اجتازت الخطّ الوسطي في مضيق تايوان"، الّذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترًا بين الجزيرة والصين القارية. وشدّدت على أنّها "تابعت الوضع واستجابت له".

وهذا أكبر عدد من الطّائرات العسكريّة الصينيّة الّتي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد، منذ مطلع العام.

ويعود آخر رقم قياسي في هذا المجال إلى شهر أيّار الماضي، حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكريّة و27 سفينة حربيّة.