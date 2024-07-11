الحكومة العراقية: نرفض التوغل العسكري التركي والمساس بأراضينا ويجب التعامل دبلوماسيًا معنا

أشار النّاطق باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العراقيّة اللّواء يحيى رسول، إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​محمد شياع السوداني​ ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة أهمّ المواضيع والمستجدّات الأمنيّة، كما تمّ بحث القضايا المطروحة في جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتّوجيهات اللازمة بشأنها".

وأوضح في بيان، أنّ "المجلس تناول موضوع التدخّلات والخروقات الّتي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدوديّة المشتركة، حيث تمّ التّأكيد على رفض التوغّل العسكري التّركي، والمساس بالأراضي العراقيّة، وأنّ على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتّعامل دبلوماسيًّا مع ​الحكومة العراقية​؛ والتّنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلّق بالجانب الأمني".

وذكر رسول أنّ "رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال وفد برئاسة مستشار الأمن القومي إلى إقليم ​كردستان العراق​، من أجل الاطّلاع على الأوضاع العامّة، والخروج بموقف موحّد من هذا الموضوع الّذي يمسّ السيادة العراقية"، لافتًا إلى أنّ "المجلس دعا جميع الأفرقاء والقوى الوطنيّة إلى مساندة موقف الحكومة في هذا الأمر، مجدّدًا الموقف العراقي المبني على الدّستور والقانون، الّذي يمنع الاعتداء على أراضيه، أو استعمال الأراضي العراقيّة لتكون منطلقًا للاعتداء على دول الجوار".