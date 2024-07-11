اخبار العالم

على عمق 630 كلم.. زلزال يضرب الفلبين بقوة 7.1 درجة

0 نشر
واس - مانيلا  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 630 كلم.. زلزال يضرب الفلبين بقوة 7.1 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس قبالة سواحل الفلبين.
ووقع الزلزال على عمق 630 كيلو مترًا، بحسب ما أوضحته الوكالة الفلبينية لرصد الزلازل.

زلازل الفلبين

وكان مركزه على بعد أقل من 106 كيلو مترات، قبالة ساحل مينداناو.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية، أو أضرار مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا