شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 630 كلم.. زلزال يضرب الفلبين بقوة 7.1 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس قبالة سواحل الفلبين.

ووقع الزلزال على عمق 630 كيلو مترًا، بحسب ما أوضحته الوكالة الفلبينية لرصد الزلازل. زلازل الفلبين وكان مركزه على بعد أقل من 106 كيلو مترات، قبالة ساحل مينداناو.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية، أو أضرار مادية جراء الزلزال.

