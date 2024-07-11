الصحة الفلسطينية: استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال المكثف على أحياء مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة والدفاع المدني الفلسطيني، أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على أحياء تل الهوى، ومحيط الجامعات، ومنطقة الصناعة، ولم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم بسبب كثافة القصف، الذي طال جميع أحياء مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية،أن قوات الاحتلال تمنع تحرك السكان وسيارات الإسعاف في المنطقة، وتطلق النار بشكل مباشر على كل متحرك، وسط مناشدات من السكان بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الجرحى المتواجدين داخل المنازل المحاصرة في أحياء مدينة غزة.

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