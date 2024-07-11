بلينكن: دول الناتو بدأت ترسل مقاتلات “إف-16” لأوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأت ترسل مقاتلات “إف-16” الموعود بها الى أوكرانيا التي تطالب بتعزيز دفاعاتها ضد روسيا.

وقال بلينكن خلال قمة للناتو في واشنطن “يجري في هذه اللحظات إرسال مقاتلات إف-16 من الدنمارك وهولندا”.

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بإعلان بلينكن، معتبرًا أن المقاتلات “تقرّب السلام العادل والدائم”.

وأعلن رئيس الوزراء النروجي يوناس غار خلال القمة أن أوسلو ستبدأ هذا العام بإرسال ست مقاتلات أمريكية من طراز “إف-16” لأوكرانيا.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بطائرات غربية متقدّمة.

وأعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس الماضي الضوء الأخضر لإرسال طائرات “إف-16” أميركية الصنع إلى كييف رغم مخاوف سابقة بشأن المدة التي ستحتاج اليها كييف للتدريب على الطائرات.

ولفت بلينكن إلى أن إرسال الطائرات يجب أن يكون إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا “يوجّه ذلك ذهن فلاديمير بوتين نحو التركيز على أنه لن يصمد بعد أوكرانيا ولن يصمد بعدنا، وفي حال استمراره سيتعمّق الضرر الذي سيستمر في إلحاقه بروسيا ومصالحها”.

وتابع “إن أسرع طريقة للوصول إلى السلام هو عبر أوكرانيا قوية”.

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