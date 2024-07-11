السودان.. حميدتي يعفي مستشاره السياسي من مهامه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

‏أصدر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، الأربعاء، قراراً أنهى بموجبه تكليف يوسف ابراهيم عزة إسماعيل من مهام المستشار السياسي له وذلك اعتباراً من تاريخ 10 يوليو وفق العربية.

‏ووجه حميدتي الجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي يأتي في إطار الترتيبات الداخلية الروتينية، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان.

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