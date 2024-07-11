محادثات وقف النار في غزة.. واشنطن تعبر عن تفاؤل حذر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عبر المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة “سي إن إن” الأربعاء عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك فيما استؤنفت المفاوضات في الدوحة الأربعاء، حيث التقت وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل للبحث في سبل التوصل إلى هدنة في غزة.

فيما ستلتقي الوفود في القاهرة الخميس.

منذ 9 أشهر

يذكر أن مصر وقطر تقودان جهود الوساطة في الحرب المستمرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس على أمل إنهاء القتال وإطلاق سراح محتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وسجّل تغيير في موقف حماس من المفاوضات منذ الأحد.

إذ قال مسؤول في الحركة إن حماس لم تعد تشترط أن تقبل إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار لبدء التفاوض على هدنة والإفراج عن الرهائن.

فيما تصرّ إسرائيل على أنها لن تقبل بأي اتفاق لا يمكنها من مواصلة القتال وتحقيق هدفها المتمثل بالقضاء على حماس.