البرلمان العربي: استمرار كيان الاحتلال لقصف المدارس نتيجة لإفلاته من المحاسبة

ياسر رشاد - القاهرة - أدان البرلمان العربي، وبشدة المجزرة المروعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة في خان يونس بقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 مواطن وإصابة العشرات، معتبرًا أن استمرار كيان الاحتلال في استهدافه الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة، هو استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتحدي سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ولجميع القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حق الإنسان بالحياة.

وأكد البرلمان العربي، أن إفلات كيان الاحتلال من المحاسبة والعقاب وعدم الردع يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال وتتكرر كل يوم أمام سمع وبصر العالم وصمت دولي مخزي لهذه الجرائم، والتي يذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.