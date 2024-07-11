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عبدالله: للاقتصاص من محاولي إجهاض إحياء مفهوم النقل العام

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أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "إصرار وزير الأشغال على إحياء مفهوم النّقل العام عبر الهبة الفرنسيّة من الباصات، مع الجهود الّتي بذلها مدير عام النّقل العام، ووجِهَت بتفلّت على الأرض ومحاولة إجهاض الخطوة الشّجاعة من مجهولين؛ ربّما متضرّرين أو مدفوعين!"، مشدّدًا على أنّهم "يدمّرون ما تبقّى من مفهوم الدّولة، ويجب أن يتمّ الاقتصاص منهم ومَن وراءهم!".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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