عبدالله: للاقتصاص من محاولي إجهاض إحياء مفهوم النقل العام

أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "إصرار وزير الأشغال على إحياء مفهوم النّقل العام عبر الهبة الفرنسيّة من الباصات، مع الجهود الّتي بذلها مدير عام النّقل العام، ووجِهَت بتفلّت على الأرض ومحاولة إجهاض الخطوة الشّجاعة من مجهولين؛ ربّما متضرّرين أو مدفوعين!"، مشدّدًا على أنّهم "يدمّرون ما تبقّى من مفهوم الدّولة، ويجب أن يتمّ الاقتصاص منهم ومَن وراءهم!".

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