شرف الدين أعلن اعتكافه عن حضور جلسات الحكومة: لمحاكمة لجنة عودة النازحين الوزارية

أعلن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، "اعتكافه عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء، بسبب تلكؤ الحكومة في تنفيذ القرارات الّتي اتّخذتها، لجهة تشكيل لجنة وزاريّة لمتابعة ملف ​النازحين السوريين​ مع ​الحكومة السورية​، بالإضافة إلى عرقلة تسيير قوافل العودة الطوعيّة، وسحب هذا الملف منه بحجّة تشكيل لجنة وزاريّة لم تبصر النّور بعد؛ ممّا أدّى إلى وقف قوافل العودة باستثناء واحدة خجولة اليوم".

واتهم عبر صحيفة "الدّيار"، رئيس الحكومة ونائبه ووزير الدّاخليّة بـ"عرقلة أي حوار رسمي مع ​سوريا​، ورفض إقامة علاقات رسميّة معها أو أيّ تفاهم"، مطالبًا بـ"محاكمة لجنة عودة النّازحين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء".