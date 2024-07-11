قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات على طريق المطار بالجرم المشهود وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ عن قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في محلّة ​طريق المطار​، على متن درّاجة آليّة"، موضحةً أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "ح. و." (مواليد عام 1990، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة بقضايا مخدّرات ونقل أسلحة وذخائر حربيّة، وتوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربيّة وإطلاق نار".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-6-24، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق المطار بالجرم المشهود، أثناء قيامه بعمليّات التّرويج على متن درّاجة آليّة دون لوحات تمّ ضبطها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشه والدرّاجة، عُثر على ما يلي: 10 علب بلاستيكيّة مدوّن عليها "PURE" بداخلها مادّة بيضاء زنة العلبة الواحدة نحو 4,1 غرام، 19 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة حجريّة بيضاء زنة الواحدة حوالى 4,1 غ، 26 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة ​الكوكايين​ زنة الواحدة نحو 4 غ، كبسولة عليها صورة بابلو إسكوبار مدوّن عليها "BUZZ" بداخلها مادّة الباز كوكايين زنتها نحو 4,1 غ، 10 أكياس نايلون بداخلها مادّة حشيشة الكيف بلغت زنتها بالكامل نحو 97,5 غ، 3 علب بلاستيكيّة مدوّن عليها "0,5 أجنبي" بداخلهما مادّة الكوكايين زنة الواحدة نحو 4,3 غ، علبتان بلاستيكيّتان مدوّن عليهما "أجنبي 1" بداخلهما مادّة الباز كوكايين زنة الواحدة نحو 4,8 غ، علبتان بلاستيكيّتان مدوّن عليهما "Special 1 Gram Coc" بداخلهما مادّة الكوكايين زنة الواحدة نحو 0,1 غ، علبتان بلاستيكيّتان مدوّن عليهما "VIP NET" بداخلهما مادّة الكوكايين زنة الواحدة نحو 4 غ، علبة بلاستيك مدوّن عليها "VIP BUZZ" بداخلها مادّة الباز زنتها نحو 4 غ، 5 علب بلاستيكيّة مدوّن عليها "Buzz 0,5" بداخلها مادّة الباز زنة الواحدة نحو 4,3 غ، علبتان بلاستيكيّتان مدوّن عليهما "G BAZ" بداخلهما مادّة الكوكايين زنة الواحدة نحو 4,8 غ، 19 علبة بلاستيكيّة مدوّن عليها "Net 0,5" بداخلها مادّة الكوكايين زنة الواحدة نحو 4,3 غ، 9 علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين زنة الواحدة نحو 3,8 غ، 9/علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الباز زنة الواحدة نحو 3,8 غ، مبلغ مالي وهاتف خليوي".

وذكرت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج ​المخدرات​ على متن الدرّاجة الآليّة الّتي تمّ ضبطها، وأنّه يقوم باستلام المواد المخدّرة وتسليم الأموال النّاتجة عن بيعها داخل مخيم شاتيلا"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".