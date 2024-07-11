زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 630 كيلومترا.
وكشفت الوكالة الفلبينية لرصد الزلازل في مذكرة، إنه من غير المتوقع أن يسبب الزلزال الذي وقع على عمق كبير وداخل المياه أضرارا، لكن من المتوقع حدوث هزات ارتدادية.
وفي وقت سابق؛ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً شدته 7.1 درجة وقع بالقرب من دولوريس، موضحة أن الزالزال ألحق أضرارًا جسيمة بمستشفى وبنايات في إقليم بشمال البلاد، كما نجمت عنه هزات قوية في العاصمة مانيلا".
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