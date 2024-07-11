السفير الروسي لدى واشنطن: خطط أميركا لنشر صواريخ في ألمانيا تشكل تهديدا للأمن الدولي

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن "الخطط الأميركية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في ألمانيا، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي وتزيد من مخاطر سباق التسلح الصاروخي".

ولفت أنتونوف، الى أنه "في الأساس، نحن نتحدث عن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا. هذا خطأ فادح من جانب واشنطن"، معتبراً أن "مثل هذه الخطوات المزعزعة للاستقرار للغاية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف "أود أن أؤكد أن تسامح روسيا مع الاستفزازات ضد أمن بلادنا ليس بلا حدود، ألا تدرك ألمانيا أن ظهور القدرات الصاروخية الأميركية الضاربة على الأراضي الألمانية سيؤدي إلى أن تكون هذه المنشآت في مرمى النيران الروسية. هذه ليست قعقعة سيوف، بل هو المنطق البسيط للإنسان العادي".