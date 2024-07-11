الإذاعة الإسرائيلية: نتانياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت

كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرة الى ان "نتانياهو وفريق مقرب منه يخططون لإسناد وزارة الدفاع إلى جدعون ساعار المنشق عن حزب بيني غانتس".

وفي وقت سابق، أشار غالانت، الى أن "قرار إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مؤخرا حظي بموافقة نتانياهو وأعتقد أن ذلك خطأ كبير"، معتبراً أن "المخاطر تحدق بجميع أرجاء إسرائيل سواء من الضفة الغربية أو الشمال أو حدود غزة".

وذكر غالانت، أنه "كان هناك إخفاق في ما حدث على حدود غزة وسنستخلص الدروس من ذلك"، مشدداً على أننا "مصممين على محاسبة كل من عمل ضد مواطنينا وسيكون أمامهم إما السجن أو المقبرة".