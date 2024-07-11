نائبة رئيس نيكاراغوا: الإفراج عن 1500 سجين من دون أن يكون بينهم أيّ من المعارضين

أعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا روزاريو موريو، عن "الإفراج عن 1500 سجين من دون أن يكون بينهم أيّ من المعارضين الـ 128 المحتجزين تعسّفيا"، وفقاً لمحكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.

وذكرت موريو، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي مع وسائل الإعلام الموالية للحكومة، أنّ "هؤلاء السجناء سيستفيدون من المزايا القانونية للتعايش العائلي من أجل العودة إلى ديارهم" بعدما أودعوا السجن بسبب ارتكابهم أخطاء".

وأوضحت أنّ "هؤلاء هم مجرد أشخاص متواضعين وليسوا خارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارضين المسجونين.

ولم تأت موريو على ذكر التوصية الصادرة عن محكمة الدول الأميركية لحقوق الإنسان والتي طلبت فيها من نيكاراغوا "الإفراج فوراً" عن 25 معارضاً مسجونين من قبل حكومة أورتيغا.