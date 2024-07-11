أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وموسكو ومنطقتي تامبوف وتولا".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه "تم إحباط عدد من المحاولات، التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية".
وفي السياق، أضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 5 طائرات من دون طيار، اثنتان منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي تامبوف وتولا وموسكو".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: تم تدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.