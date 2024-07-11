الدفاع الروسية: تم تدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت واعترضت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وموسكو ومنطقتي تامبوف وتولا".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه "تم إحباط عدد من المحاولات، التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية".

وفي السياق، أضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 5 طائرات من دون طيار، اثنتان منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي تامبوف وتولا وموسكو".