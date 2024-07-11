إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 قذائف صاروخية أطلقت من رفح على مناطق بغلاف غزة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "5 قذائف صاروخية أطلقت من رفح على مناطق بغلاف غزة والدفاعات الجوية اعترضتها دون أضرار". وأمس، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، لقطات مصورة للإغارة على مقر قيادة عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأشارت "القسام" إلى أن "الغارة التي نفذتها قواتها استهدفت مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح". هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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