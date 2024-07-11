شكرا لقرائتكم خبر عن 63 دولة تستعرض حلول مواجهة التحديات العالمية بمنتدى نيشان بالصين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت عنوان "الثقافة التقليدية والحضارة الحديثة"، انطلقت فعاليات منتدى نيشان الـ10 للحضارات العالمية، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
ويأتي بمشاركة 400 ضيف من 63 دولة، ويهدف المنتدى، الذي يستمر ليومين إلى تقديم حلول لمواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل وتعزيز تقدم الحضارة الإنسانية.
هذا إلى جانب المنتدى الفرعي للثقافة الرياضية وندوة ثقافة الأسرة، وحوارًا بين الحضارات الكلاسيكية الصينية والإيطالية.
ويأتي بمشاركة 400 ضيف من 63 دولة، ويهدف المنتدى، الذي يستمر ليومين إلى تقديم حلول لمواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل وتعزيز تقدم الحضارة الإنسانية.
التبادل الحضاريويتضمن المنتدى ستة مواضيع فرعية، تشمل التبادل الحضاري والتعلم المتبادل في ظل التحديات العالمية.
هذا إلى جانب المنتدى الفرعي للثقافة الرياضية وندوة ثقافة الأسرة، وحوارًا بين الحضارات الكلاسيكية الصينية والإيطالية.