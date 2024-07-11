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63 دولة تستعرض حلول مواجهة التحديات العالمية بمنتدى نيشان بالصين

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واس - جينان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحت عنوان "الثقافة التقليدية والحضارة الحديثة"، انطلقت فعاليات منتدى نيشان الـ10 للحضارات العالمية، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
ويأتي بمشاركة 400 ضيف من 63 دولة، ويهدف المنتدى، الذي يستمر ليومين إلى تقديم حلول لمواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل وتعزيز تقدم الحضارة الإنسانية.

التبادل الحضاري

ويتضمن المنتدى ستة مواضيع فرعية، تشمل التبادل الحضاري والتعلم المتبادل في ظل التحديات العالمية.
هذا إلى جانب المنتدى الفرعي للثقافة وندوة ثقافة الأسرة، وحوارًا بين الحضارات الكلاسيكية الصينية والإيطالية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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