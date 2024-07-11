إصابة ثلاثة فلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال على مدينة نابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطينيين اثنين بجروح في اعتداء قوات الاحتلال عليهما، خلال اقتحام مخيم بلاطة بمدينة نابلس، كما أصيب ثالث بالرصاص، فيما تخلل عملية الاقتحام حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين.

وفي مدينة الخليل اشتعلت النيران في أحد الحقول الزراعية بسبب إطلاق قوات الاحتلال للقنابل الحارقة على المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى عتيل وزيتا وباقة الشرقية شمال مدينة طولكرم، ترافق ذلك مع حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل عدة.

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