الخارجية الكويتية: حريصون على تعزيز مسيرة التعاون المثمر مع دول حلف الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، حرص بلاده على تعزيز مسيرة التعاون المثمر مع دول حلف شمال الأطلنطي(ناتو) في المجالات كافة لاسيما الأمنية.



وقال وزير الخارجية الكويتي في تصريح له قبيل مشاركته في احتفالية الذكرى الـ75 لتأسيس الناتو على هامش قمة الحلف التي تستضيفها العاصمة واشنطن على مدى ثلاثة أيام - "إن حضورنا يأتي حرصا من دولة الكويت على المشاركة في احتفالية مرور 75 عاما على تأسيس الناتو؛ وذلك تلبية لدعوة من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية" مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت مع حلف الناتو منذ انضمامها كأول عضو في (مبادرة إسطنبول للتعاون) في يونيو عام 2004 والتعاون الثنائي في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات من خلال استضافة دولة الكويت المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة (إسطنبول) للتعاون الذي افتتح في عام 2017.



وأضاف الوزير - وفقا لبيان وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس - "نحن مستمرون في تعزيز تعاوننا مع الناتو من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة بين ممثلي الناتو والمؤسسات الأمنية الكويتية، كما أنه ستقام احتفالية خلال زيارة ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى (نيويورك) في شهر سبتمبر المقبل؛ بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على اكتساب دولة الكويت صفة حليف استراتيجي من خارج دول الناتو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وشهدت العلاقات بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي منذ انضمامها كأول عضو في (مبادرة إسطنبول للتعاون) في يونيو 2004 تطورا وتعاونا مطردا حيث استضافت في 2006 كأول عضو خارج الحلف اجتماع مجلس شمال الأطلسي تحت عنوان (الناتو ودول الخليج : مواجهة التحديات المشتركة من خلال مبادرة اسطنبول للتعاون) كما تقدمت دولة الكويت عام 2012 خلال اجتماع مجلس شمال الأطلسي في بروكسل بمبادرة لاستضافة وتشغيل المركز الإقليمي لمبادرة اسطنبول في الكويت التي رحبت بها قمة الناتو في (شيكاغو).



وانضمت دولة الكويت في عام 2014 إلى (برنامج الشراكة والتعاون الفردي) ثم استضافت اجتماعات المجموعة الاستشارية السياسية للحلف عامي 2015 و2018 واجتماع مجلس شمال الأطلسي للذكرى ال15 للمبادرة الدولية للتعاون الدولي في ديسمبر 2019 وفي عام 2016 وقعت دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي (اتفاقية عبور القوات العسكرية) ثم جرى في يناير 2017 افتتاح المركز الإقليمي لحلف الناتو في الكويت.

