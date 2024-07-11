لجنة تكريم الأعضاء السابقين بالبرلمان العربي تعقد اجتماعها برئاسة العسومي

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اللجنة المعنية بتكريم الأعضاء السابقين للبرلمان العربي، اجتماعها اليوم، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تم خلال الاجتماع وضع المعايير التنفيذية لمبادرة تكريم السادة أعضاء البرلمان العربي السابقين، تقديرًا لمساهماتهم في البرلمان العربي.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها آلية اختيار الأعضاء المكرمين، وشكل التكريم الممثل في منحهم درع البرلمان العربي، كنوع من التقدير المعنوي لهم على جهودهم خلال فترة عضويتهم .

وتأتي مبادرة تكريم الأعضاء السابقين، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم جهود البرلمان العربي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية ومنظومة العمل العربي المشترك ، نظرًا لما يشكله البرلمان من صوت الشعوب العربية، إلى جانب دعم القضايا والمواقف العربية في جميع المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.