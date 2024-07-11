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عاجل.. استشهاد أكثر من 34 مواطنًا جراء غارات الاحتلال على غزة ورفح

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ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 34 مواطنا فلسطينيا على الأقل جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.


وأفادت قالت قوات الدفاع المدني الفلسطيني في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس بأن هناك أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة ،كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفل في غارة للاحتلال على حي تل السلطان غرب مدينة رفح.


ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و295 شهيدا، و88 ألفا و241 مصابا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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