مسألة الكهرباء في محتسبية المتن: قصة ابريق الزيت تتكرر

عادت مشكلة انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن محتسبيّة ​المتن​ التابعة لوزارة المالية، حيث تلقّت "​الخليج 365​" مراجعات من العديد من المواطنين، الّذين اشتكوا من عدم قدرتهم على دفع المتوجّبات عليهم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الطّابق المخصّص للمحتسبيّة، في المبنى الّذي يضمّ العديد من الإدارات العامّة والأمنيّة؛ حيث يصل التيّار إلى كلّ الطّوابق ما خلا الطّابق الرّابع الّذي تتواجد فيه مكاتب المحتسبيّة.

وناشد المواطنون، المسؤولين والمعنيّين وفاعليّات المنطقة التدخّل لإعادة التيّار، بعد أن أكّدوا أنّ موظّفي المحتسبيّة موجودون إنّما لا يستطيعون إكمال المعاملات، بسبب عدم القدرة على التّواصل مع نظام المعلوماتيّة العام نتيجة انقطاع التيّار الكهربائي. وشدّد المواطنون على وجوب إيجاد حلّ دائم لهذه المسألة، لأنّها باتت تتكرّر بشكل شبه دائم، فيتأمّن التيّار حينًا وينقطع أحيانًا.