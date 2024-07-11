البعريني: لمعالجة معضلة الكهرباء بشكل جذري لأنها بلغت حدًا لا يُطاق

لفت النّائب ​وليد البعريني​، في تصريح، إلى أنّه "كأنّ المواطن اللّبناني ينقصه قلقٌ من هنا أو هَمّ من هناك، حتّى أتت ​أزمة الكهرباء​ وأرخت بظلالها على حياته"، متسائلًا: "أليست الحروب المستعرة داخل البلد وخارجه كافية؟ أم أنّه محكوم بالأزمات واحدة تلو الأخرى على امتداد العام؟". وأعرب عن أمله في أن "تُعالج معضلة الكهرباء بشكل جذري، لأنّها بلغت حدًّا لا يُطاق".

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