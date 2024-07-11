أشاد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، بـ"إنجاز الامتحانات الرسمية وسط العراقيل والمشاكل التي واجهتها"، معلناً عن "بدء التصحيح".
وأوضح محفوض، أنّ "التصحيح هو عملية وطنية تُسهم في منح الشهادات للطلاب للالتحاق بجامعاتهم"، لافتاً الى أن "المشكلة هي في بدل الأتعاب الزهيد الذي سيتقاضوه الأساتذة الذي ضرب بثلاثة بدلًا من ستة، وبعد المفاوضات ضرب بأربعة".
وأشار إلى "الوعد الذي قطعه وزير التربية عباس الحلبي بتأمين بدلات أتعاب إضافية للأساتذة المصحّحين".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة أعلن استكمال تصحيح الامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.