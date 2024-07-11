نقيب المعلمين في المدارس الخاصة أعلن استكمال تصحيح الامتحانات الرسمية

أشاد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، بـ"إنجاز الامتحانات الرسمية وسط العراقيل والمشاكل التي واجهتها"، معلناً عن "بدء التصحيح".

وأوضح محفوض، أنّ "التصحيح هو عملية وطنية تُسهم في منح الشهادات للطلاب للالتحاق بجامعاتهم"، لافتاً الى أن "المشكلة هي في بدل الأتعاب الزهيد الذي سيتقاضوه الأساتذة الذي ضرب بثلاثة بدلًا من ستة، وبعد المفاوضات ضرب بأربعة".

وأشار إلى "الوعد الذي قطعه وزير التربية عباس الحلبي بتأمين بدلات أتعاب إضافية للأساتذة المصحّحين".