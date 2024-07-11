"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف حولا وعيترون وميس الجبل ووادي السلوقي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا من العيار الثّقيل استهدف أطراف بلدات حولا وعيترون وميس الجبل ووادي السلوقي".

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