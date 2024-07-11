وفد من حركة "الخيار" التقى ابو كسم: نحذر من مغبة التمادي في الإنبطاح أمام سلطات الأمر الواقع

استقبل رئيس المركز الكاثوليكي للأعلام الأب عبدو ابو كسم في مكتبه في جل الديب وفداً من حركة "الخيار"، بهدف وضع "النقاط على حروف المواقف الوطنية التي تصدر عن مراجعنا الدينية بين الحين والآخر ويتم التراجع عنها من قبل متحدثين بأسم هذه المراجع"، بحسب ما ذكر بيان الحركة.

ولفتت الحركة، الى أنه "كأن بات لزاما علينا القبول بكل التجاوزات التي ترتكب بحق المسيحيين ووجودهم وأرضهم ومواقعهم، من وضع اليد والأستيلاء بالقوة على الأراضي، وتزوير التاريخ، ومصادرة لقرار الحرب والسلم، وهدّ كل الأسس التي بني عليها لبنان من كبت للحريات الى هدم القطاع الخاص وتغيير نمط عيش اللبنانيين".

وشرح الوفد للأب ابو كسم عن "الأخطار الخمس التي حددتها الحركة لهذا الوجود وللبنان وهي: إحتلال حزب الله للبنان ولمؤسساته، ونيته المعلنة بالسيطرة على الأرض والناس، والإحتلال الإجتماعي والإقتصادي عبر الإجتياح البشري السوري"، إضافةً الى "سرطان الفساد الذي ينهش في طبقة سياسية رابضة على صدر الوطن".

كذلك تطرق الوفد، الى "حالة التدجين والخنوع التي أصابت مجتمعنا، وخطر إنحلال الأخلاق المجتمعية والتخلي عن القيم السامية والتقاليد التي ميّزت وجودنا عبر التاريخ".

وشدد المجتمعون على "تحذير هذه المراجع المسيحية، من مغبة التمادي في الأنبطاح أمام سلطات الأمر الواقع، وخطورة الأبتعاد عن حقيقة شعور الرعية ومواقفها المستمدة من تاريخٍ عريق من المقاومة والصمود في وجه محاولات الأقصاء والتدجين".