"تجدد": خارطة طريق المعارضة فرصة جدية لانتخاب رئيس وندعو لتلقّفها

أشارت كتلة "تجدد"، بعد اجتماعها الأسبوعي في مقرّها في سن الفيل، إلى "أنّها ناقشت خارطة الطّريق الّتي قدّمتها قوى المعارضة، والنّتائج المترتبة عنها، واستمعت من عضو الكتلة النّائب فؤاد مخزومي إلى مضمون المشاورات الّتي أجراها وفد المعارضة مع مختلف الكتل النيابية، كما إلى نتائج اللّقاء بين الوفد وسفراء مجموعة الدول الخمس".
واعتبرت في بيان، أنّ "خارطة الطّريق الّتي تقدّمت بها المعارضة، تشكّل فرصةً جدّيّةً للانتقال من مناخ التّعطيل، إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، ما يشكّل مدخلًا لاستعادة سيادة الدّولة وحكم القانون والمؤسّسات".
ودعت الكتلة، القوى السّياسيّة كافّة إلى "تلقّف هذه الفرصة، لوقف الانهيار الّذي يعانيه لبنان على مختلف الصّعد، والبدء بورشة الإنقاذ الجدّي".
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