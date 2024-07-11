خليل حمدان: هناك نقص في المناعة الوطنية بمحاولات حرف الأنظار عما يقوم به العدو الصهيوني

أشار عضو هيئة الرئاسة لـ"حركة أمل" خليل حمدان، خلال مجلس عاشورائي في تولـ الى أننا "أمام إشكالية في فهم الإحياء لهذه المناسبة الحسينية، فمن يحيي من؟ هل نحن نحيي ذكرى عشوراء أم هي التي تحيينا، نعم إننا ندخل إلى مدرسة الحسين الشهيد مدرسة كربلاء لنحيا نحن بهذه المناسبة نتعلم فيها دروس الجهاد والعطاء حتى الشهادة".

ولفت حمدان، الى أنه "رغم التضحيات التي قدمناها ونقدمها وعلى رغم من تضحيات شهداء حركة أمل وجرحاها وعلى رغم من قتل الأطفال والشيوخ في قرانا نسمع بعض أصوات النشاز التي تنتقد الدولة لتقديمها بعض التعويضات على المتضررين وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نقص في المناعة الوطنية بمحاولات حرف الأنظار عما يقوم به العدو الصهيوني".

وأكد على "استمرار هذه المسيرة لنقوم بواجبنا الدفاعي عن أرضنا مرددين مع الإمام الصدر إسرائيل شر مطلق وكما قال الأخ الرئيس نبيه بري إن المقاومة باقية باقية باقية".