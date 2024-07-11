10 آلاف رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا هذا العام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية تجاوز عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 10 آلاف رحلة هذا العام، مع مغادرة قطار إلى دويسبورج في ألمانيا، انطلاقا من ووهان، متجها إلى مقاطعة هوبي بوسط الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس نقلا عن بيان الشركة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية - أنه تم الوصول إلى هذا الرقم مبكرا عن العام الماضى بواقع 19 يوما، وأن القطارات نقلت أكثر من 1.08 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما محملة بالبضائع هذا العام، بزيادة 11 % على أساس سنوي.



وأضافت أنه في الوقت الحالي، تمتد خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى 224 مدينة في 25 دولة أوروبية، وتربط أكثر من 100 مدينة في 11 دولة آسيوية ، مشيرة إلى أن هذه القطارات تنقل أكثر من 50 ألف نوع من البضائع، ومنذ 15 يونيو الماضي، زادت وتيرة خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا من خمسة قطارات كل أسبوع إلى 17 قطارا.



وبالمقارنة مع قطارات الشحن التقليدية، تلتزم قطارات الشحن بين الصين وأوروبا على نحو صارم بجدول زمني ثابت طوال مسار الرحلة بأكمله، مما يساعد على تعزيز إمكانية التنبؤ بالخدمة.

