"فرصة تغير جو".. البحر أمان بشواطئ شرق الإسكندرية وتحذيرات في العجمي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

رفعت شواطئ شرق الإسكندرية بالكامل الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر آمن للنزول، فيما رفعت شواطئ العجمى وغرب الرايات الصفراء التحذيرية لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات الإنقاذ.

وسجلت شواطئ سيدي بشر وميامي نسب إشغال تتراوح بين 40 إلى 50%، فيما لم تزد نسبة الإشغال في غرب عن 25%، وسط توقعات بارتفاعها خلال الساعات المقبلة مع وصول رحلات اليوم الواحد.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين لاستغلال العطلة الرسمية والويك إند وارتفاع درجات الحرارة في التوجه للشواطئ قائلًا:" متخليش الإجازة تضيع فرصة تغير جو".

وشددت إدارة المصايف على رواد الشواطئ عدم دفع أي إكراميات للعاملين، مؤكدة أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانًا وفي حالة مخالفة ذلك يجب تقديم شكوى للإدارة.

وأشارت إلى ضرورة عدم إلقاء أي أكياس بلاستيك أو مخلفات في البحر أو على الرمال للحفاظ على نظافة الشواطئ، مطالبة المصطافين بعدم الخروج خارج الشاطئ بملابس البحر مراعاة للآداب العامة للطريق العام.