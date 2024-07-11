خرجت عن مسار المدرج.. حريق بطائرة ركاب سعودية أثناء هبوطها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اندلع حريق في طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، أثناء هبوطها في مطار بيشاور، ما أدى إلى خروج الطائرة عن مسار المدرج بالمطار.

وقالت الخطوط الجوية السعودية، في بيان لها تعليقًا على الحادث، إن جميع الركاب تم إجلائهم عبر زلاقات النجاة بأمان ولم تقع أي إصابات".

وأشارت الخطوط الجوية السعودية إلى أن "الطائرة تخضع حاليا لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين".

يشار إلى أن الطائرة التي تحمل التسجيل HZ-AQ28 كانت تشغل الرحلة رقم SV792 وأقلعت من العاصمة السعودية الرياض إلى بيشاور في باكستان.